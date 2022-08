Chiromeisjes van Boxbergheide op bivak naar Retie

Na twee 'coronabivakken' trokken de Chiromeisjes van Boxbergheide dit keer weer op volwaardig bivak naar Retie in de Antwerpse Kempen. De groep bracht er tien heerlijke dagen door met haar 90 leden met als thema 'Alice in Wonderland'.

Retie is een Kempische gemeente, niet zo ver van de Nederlandse grens en wordt ook wel eens 'de gemeente van de zeven Netes' genoemd. Deze bovenlopen van de Kleine Nete horen tot de zuiverste van alle Vlaamse beekjes. Maar de Boxbergse chiromeiden kwamen toch vooral om te spelen op het plein rond de mooie lokalen, om twee- en driedaagse tochten te maken en om samen van dit bivak een onvergetelijke gebeurtenis te maken onder het thema ‘Alice in Wonderland’.

De voorbij twee jaar moest de groep zich beperken tot ‘coronabivakken in bubbels‘ en zonder ouderbezoek. De ouders mochten er dit jaar weer bij zijn op de bezoekdag en ze waren er in groten getale. Ze werden uitgedaagd in een aantal volksspelen. Zo werden ze bij het touwtrekken vakkundig over de streep getrokken door een enthousiaste meisjesgroep. Traditiegetrouw eindigde de bezoekdag met de pakkende aanstelling van vier nieuwe leidsters die volgend jaar de plaats zullen innemen van evenveel anciens die het actieve Chirowerk vaarwel zeggen. De batterijen voor het volgend werkjaar zijn weer opgeladen.