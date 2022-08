Y.H. blijft een maand langer in de cel. — © rr

De 33-jarige bestuurder die maandagavond in het Oost-Vlaamse Temse de 16-jarige Francis Aerts doodreed, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer van Dendermonde beslist. Y.H. uit buurgemeente Sint-Niklaas kroop stomdronken achter het stuur en had daarenboven ook drugs gebruikt.