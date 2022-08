De voorbereiding is amper op gang getrapt maar toch is de eerste trainerswissel al een feit. Tongeren-trainer Davy Heymans, die in december 2021 Marco Pauls had afgelost, trekt per direct naar de jeugdopleiding van MVV. Tongeren bleef niet bij de pakken zitten en haalde met Tomas Daumantas (ex-Termien) al een gerenommeerde vervanger binnen.