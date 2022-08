Een rit op de transfergeruchtenmolen: Barcelona denkt aan Meunier, Chelsea wil ver gaan voor nieuwe verdediger

Thomas Meunier staat vandaag paginagroot op de cover van het Spaanse AS. De Rode Duivel van Borussia Dortmund wordt genoemd bij FC Barcelona, dat naast César Azpilicueta (contractverlenging bij Chelsea) greep en nog op zoek is naar een rechtsback.

De Spaanse sportkrant ziet ook de deur bij Barcelona wagenwijd openstaan voor de komst van Bernardo Silva van Manchester City. Volgens AS heeft Silva al een verzoek gestuurd naar Guardiola en City om te mogen vertrekken naar de Catalaanse grootmacht. Barcelona zou dan wel eerst Frenkie de Jong moeten verkopen want op het hoofd van Silva plakt een prijskaartje van 80 miljoen euro.

Of De Jong vertrekt bij Barcelona is hoogst twijfelachtig. Barcelona-voorzitter Joan Laporta zaait al weken verwarring over het feit of hij de Nederlandse middenvelder nu al dan niet wil houden. “De Jong heeft een contract en daar houden we ons aan”, vertelde hij donderdag nog aan de New York Times. Manchester United volgt de situatie in ieder geval op de voet.

Barcelona staat in ieder geval in het middelpunt van de internationale transfergeruchtenmolen. Volgens The Mirror mag Pierre-Emerick Aubameyang er vertrekken. De 33-jarige aanvaller zou in Camp Nou sowieso tweede viool moeten spelen na de komst van Lewandowski en dus wil de financieel noodlijdende club van zijn dure contract af. Chelsea is in ieder geval geïnteresseerd in de voormalige Arsenal-spits.

The Blues staan in ieder geval klaar om met zakken geld te gooien. Volgens The Daily Mail heeft Chelsea een bod van 71 miljoen euro gedaan op Wesley Fofana, centrale verdediger van Leicester City. Dat bod werd vriendelijk afgewezen. Chelsea zou eraan denken om maar liefst 95 miljoen euro op tafel te leggen voor de 21-jarige Franse centrale verdediger. Daarmee zou Fofana de duurste verdediger in de Premier League worden.

Vincent Kompany staat dan weer op het punt om een smaakmaker te verliezen. West Ham is volgens The Daily Mail bereid om de transferclausule van bijna 21 miljoen euro te betalen voor Maxwel Cornet. De 25-jarige flankspeler zou vandaag zijn medische testen afleggen in Londen. Burnley anticipeerde al op het vertrek van Cornet door Benson aan te trekken van Antwerp.