BV Hotspot. Olga Leyers bekeert zich en boer William is van de markt

De zomer was deze week op z’n heetst. Veel BV’s trokken er dan ook op uit, in binnen- of buitenland. Dat zorgde voor enkele grappige plaatjes en bovendien was er ook heuglijk babynieuws om ons in feeststemming te brengen.

Het zag er lange tijd niet goed uit voor boer William en Amber in Boer zkt Vrouw. Zij was dan wel zijn uiteindelijke keuze, maar de verliefdheid ontbrak bij hem. Nu, enkele maanden na afloop van de opnames, is er toch sprake van een vonk en spenderen de twee veel tijd samen – ook op Tomorrowland.

Olga Leyers is met de familie op vakantie in de Italiaanse hoofdstad Rome. Ze geniet duidelijk van de plaatselijke cuisine, maar ook enkele pauselijke memorabilia mochten niet ontbreken.

Kinderen zijn geweldig, maar als ouder is het niet meer dan normaal om zo nu en dan eens een energiedipje te hebben. Dat ondervonden ook Louis Talpe en Tiffany Ling-Vannerus.

Rose Vandekerckhove, de vriendin van Laurens Nuyens, heeft het in Los Angeles duidelijk naar haar zin. Zon, zee, strand en mooie jurken: wat wil een mens nog meer? Je kan haar outfit trouwens zelf kopen en ook nog eens met fikse korting.

Sommigen weten tot na de bevalling niet welke naam ze hun nieuwe spruit willen meegeven, maar dat is duidelijk niet het geval van toekomstige ouders Herman Brusselmans en zijn vriendin Lena. In een interview met Humo liet de schrijver weten dat het kindje Noud zal heten, of het nu een jongen of een meisje is.