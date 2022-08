50 jaar getrouwd: Raffaele en Maria in Genk

Genk

Raffaele Pignataro (72) en Maria De Simone (69) vierden op 29 juli 2022 hun gouden huwelijk. Het gouden paar heeft twee dochters (Paola en Romina) en twee kleinkinderen (Anthony en Emily). Raffaele was tot kort kapper in de Vennestraat, een passie die hij jarenlang beoefende. Maria was winkelbediende. Ze leerden elkaar kennen in Genk en besloten om nooit meer weg te gaan. Ze steunden elkaar door dik en dun, wat ook meteen het geheim voor hun geslaagd huwelijk is.