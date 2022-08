Selena Gomez trekt haar buik niet langer in en dat is goed nieuws voor iedereen

Wie dezer dagen Instagram opent en even door z’n feed scrolt, wordt gebombardeerd met bikinifoto’s en ontblote bovenlijven allerhande. En hoewel we niets tegen een streepje bloot hebben, staan we toch elke keer weer versteld bij de morfologie van al die Instagramlijven. Zijn wij nu de enige zonder wasbordje en mét vetrolletjes hier en daar? Nee, zo blijkt. Ook Selena Gomez heeft geen strakke buik en dat steekt ze niet langer onder stoelen of banken.

“I’m not s*cking sh*t in. Real stomachs are coming the f*ck back.” Precies die woorden sprak Selena Gomez in een nieuw filmpje op haar TikTok-profiel, waarin de ster in badpak op een boot aan het ontspannen is. Oftewel: ze trekt haar buik niet langer in want echte buiken zijn terug van weggeweest.

Een statement dat duidelijk aanslaat bij haar volgers, die Gomez prijzen om haar authenticiteit.

“Jij zorgt ervoor dat ik me comfortabel voel in mijn vel”, luidt één van de commentaren onder de video.

“Ze is een icoon, ze is een legende, ze is hét moment”, aldus een andere reactie.

Gisteren werd nog bekend dat Kim Kardashian een ‘tummy-tightening’ treatment had ondergaan, oftewel een behandeling om haar buik strakker te maken. Selena’s boodschap is dan ook zeker nu van groot belang – laat die vetrolletjes je vooral niet tegenhouden om het strand op te zoeken.