ROYALS. Prins Harry krijgt het aan de stok met de politie en koning Albert II zegt zijn jacht vaarwel

Afscheid nemen is nooit makkelijk, zeker niet als het van een miljoenenjacht is. Nochtans was dat precies wat koning Albert en koningin Paola deze week deden. Verder vierden de Europese royals vakantie en was er sprake van een schermutseling met de politie.

De Alpa IV, het luxejacht dat koning Albert II en koningin Paola in 2009 aankochten voor 4,6 miljoen euro, is verkocht. Officieel stond het vaartuig sinds 2021 te koop voor 1,95 miljoen euro, al werd die prijs snel teruggebracht naar 1,7 miljoen. Hoeveel het jacht uiteindelijk heeft opgebracht is niet geweten, maar de verkoop verliep in ieder geval via het Turkse bedrijf Ultramar Istanbul.

De Alpa IV. — © SuperYachtTimes

Prins William, Kate Middleton en hun dochter Charlotte brachten eerder deze week een bezoek aan de Commonwealth Games in Birmingham. Charlotte had het duidelijk naar haar zin en werd meermaals breed lachend op de foto gezet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook de royals zijn zo nu en dan toe aan wat ontspanning. Voor hun jaarlijkse vakantie trok de Spaanse koninklijke familie ook deze zomer naar hun buitenverblijf in Mallorca en daar hingen ze met plezier de toerist uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eloise van Oranje is eveneens op vakantie op Mallorca. De prinses postte daarover op haar eigen Instagramprofiel en zette meteen haar strandoutfit in de kijker.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat prins Harry momenteel niet goed overeenkomt met de rest van de Britse koninklijke familie, wisten we al langer. Maar ook met de regering staat de prins niet op goede voet. Voor de tweede maal heeft de prins nu het ministerie van Binnenlandse Zaken aangeklaagd omdat hij niet langer kan genieten van politiebescherming en hij neemt ook de Metropolitan Police in het vizier.