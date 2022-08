Net als in de sixties en inspiratie van een hondje: BV-kapper Jochen Vanhoudt deelt hoe je kapsels van ‘Tien om te zien’ namaakt

Tien om te zien is helemaal terug van weggeweest. Eén ding hebben de sterren gemeen: ze zien er stralend uit. Dat is onder meer het werk van BV-kapper Jochen Vanhoudt , die backstage de hair goals van de Vlaamse artiesten realiseert. Met zijn tips kopieer je de looks van de tweede aflevering.

Het recept voor de tweede zomeraflevering van Tien om te zien? Veel Vlaamse sterren, veel publiek, dijken van hits, de zeedijk in Westende en een zeebries die BV-kapper Jochen Vanhoudt te slim af was dankzij slimme trucjes. Een overzicht van de coiffures om te zien.

Laura Tesoro

© VTM

“Om een wetlook zoals Laura te bekomen, kam je de haren eerst allemaal naar achter”, zegt Jochen. “Mag het kapsel wat schwung hebben? Dan kun je krullen creëren met een klassieke krultang. Kam uit en werk af met een finishing crème die geen te hard maar wel een gestileerd resultaat geeft zoals Sublimate van Sebastian Professional. Een gelspray geeft een extra intense glans. Veel wind? Dan is een schuivertje achter de oren onmisbaar. Nadien kun je de look er probleemloos uitwassen.”

© jvh

Olivia Trappeniers

© VTM

Bij Olivia werd gekozen voor een net van staartjes. “Neem eerst fijne strengen haar apart met een puntkam, waarmee je makkelijk driehoekige secties kunt selecteren. Wikkel rond elk staartje een transparant elastiekje. Heb je vier of vijf staartjes, laat ze onder elkaar kruisen. Bind vervolgens alle kleine staartjes in één staart, die tussen de rest van de lokken komt. Maak eventueel beach waves in de rest van de loshangende lokken”, aldus de expert.

© jvh

De K3-tjes

© VTM

“Hanne van K3 kreeg beach waves, terwijl de haren van Marthe werden samengehouden met een vlecht bovenop het hoofd. Julia kreeg een shih tzu-staartje. Daarvoor wordt bovenop het hoofd een staartje (lees: met palmboomeffect) gemaakt. Bind het samen met een klein elastiekje, dat je keurig wegmoffelt door er een eigen lok haar rond te draaien.”

© jvh

© jvh

Wendy Van Wanten

© VTM

“Het oorspronkelijke plan was om Wendy Van Wanten met een blow dry naar het voorbeeld van Meghan Markle op het podium te sturen”, zegt Jochen. De wind stak er echter een stokje voor. “Twee minuten voor haar optreden werden alsnog schuivertjes aangebracht om te voorkomen dat haar lokken alle kanten opwaaiden.”

© jvh

Pommelien Thijs

© VTM

Een van de opvallendste kapsels is dat van Pommelien Thijs. “Net als in de jaren zestig, styleden we de punten van haar korte coupe naar buiten, maar dan niet op een standaard manier… Alles begon met een goede verstevigende mousse. Haar voorste lokken werden strak gemodelleerd met een zijscheiding. Op de kruin werden de blonde haren getoupeerd. Om te voorkomen dat het haar uit model raakte, trokken we de punten naar buiten met een platte tang. Haar coupe gaf geen krimp tijdens haar energieke optreden.”

© jvh