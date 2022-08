Vrienden zijn doodsbang wanneer hagelstenen zo groot als honkballen alle autoruiten verbrijzelen

Een groep vrienden stond maandagavond doodsangsten uit in de Canadese stad Red Deer. Toen ze op een bepaald moment in een zware hagelstorm waren terechtgekomen, moesten ze meteen dekking zoeken in hun wagen. Maar ook dat bleek niet voldoende: de hagelstenen waren zo krachtig dat ze zelfs de ruiten van het voertuig verbrijzelden.