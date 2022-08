Vliegtuig van 40 ton rijdt over sleepwagentje: bestuurder blijft als bij wonder ongedeerd

Een werknemer van de LaGuardia luchthaven in New York City heeft wel erg veel geluk gehad. Tijdens het taxiën naar de gate pakt een vliegtuig plots snelheid en rijdt het over een sleepwagentje. De bestuurder van het sleepwagentje zat geklemd tussen het 40 ton zware vliegtuig en zijn stoel, maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf.