Onze tien favoriete adresjes om snel te reserveren: heerlijke Italiaanse chaos of hippe hapjes om te delen

Wat eten we vandaag? Van zon op je bord tot een sharingmenu met cocktails: onze food-reporters tippen de tien lekkerste adresjes uit Goesting.

1. In Hoeve De Bies in Sint-Martens-Voeren betaal je wel wat, maar je krijgt er véél voor in de plaats

Vergeet even lokale gerechten als forel, trip en bloedworst. Bij Hoeve De Bies in de Voerstreek serveert chef Maurice Huynen een verfijnde keuken. Als het weer meezit, zelfs op een van de mooiste terrassen van Limburg.

Adres: Bies 4 in Sint-Martens-Voeren

Open: Vr, za en zo om 12 en om 18.30 uur. Ma om 18.30 uur.

© Luc Daelemans

2. Bij De Stadt van Luijck in Sint-Truiden eet je schitterend in voormalige notariswoning

Begin vorig jaar trok Pajtim Bajrami de deur van De Stadt van Luijck achter zich dicht. Enkele maanden later werd Paolo Pollice zijn opvolger. In een indrukwekkend decor brengt de Genkenaar met Calabrese roots een Belgo-Italiaanse keuken.

Adres: Schepen Dejonghstraat 12 in Sint-Truiden

Open: wo-do-vr 12 en 19 uur, za 19 uur, zo 12 uur.

© Luc Daelemans

3. Gerechten met gedichtjes: fijnproeven bij Studio in het ‘Notting Hill’ van Maastricht

Je smult er in het hippe stukje ‘Notting Hill’ van Maastricht, de chef houdt van oude bewaartechnieken en er verschijnen niet alleen gerechten maar ook gedichtjes aan tafel. Onze man was dan ook razend benieuwd naar Studio, het restaurant dat vorig jaar opende in Maastricht.

Adres: Wycker Grachtstraat 24 in Maastricht

Open: di 19 uur, wo t/m za 12 en 19 uur

© Luc Daelemans

4. Nooit beter gegeten in nieuw restaurant van jonge chef dan in Stad 10 in Hamont

Hoe eenvoudig kan de naam van een restaurant zijn? Je neemt gewoon het adres, klaar. Stad 10 dus, in de lente geopend in het centrum van Hamont. Chef Bert Brouwers brengt er een erg verfijnde keuken met een Franse basis en invloeden uit de hele wereld.

Adres: Stad 10 in Hamont

Open: wo-za 12 en 18.30 uur

© Luc Daelemans

5. Wel of geen inspiratie om zelf te koken? NIF in Bilzen is zeker een omweg waard

Een restaurant opstarten in coronatijden? Je moet maar durven, maar Bram Bogaerts en zijn vriendin Elise lieten zich niet tegenhouden door het pandemische onheil. In hartje Bilzen openden zij NIF, waar de Roemeense chef Radu een verrassende keuken brengt.

Adres: Onze-Lieve-Vrouwstraat 21 in Bilzen (ingang via Klokkeplein)

Open: do t/m zo 17-22 uur

© Luc Daelemans

6. Het buitenbeentje van Genk: puur, lokaal en seizoensgebonden eten bij Restaurant U

Puur, lokaal en seizoensgebonden: de perfecte omschrijving van de keuken van Restaurant U. Met een eigenzinnige chef en een apart concept is het restaurant een buitenbeentje in Genk en omstreken.

Adres: Hoefstadstraat 23 in Genk

Open: woe-za vanaf 18.30 uur

© Luc Daelemans

7. Heleen van Zuppa in Hasselt geeft extra schwung aan je kom soep

Soepbar Zuppa in Hasselt serveert niet zomaar soep: de stevige porties worden er afgewerkt met lekkere toppings die de soep extra schwung geven. Die dagelijkse dosis groenten kan je voorlopig enkel afhalen. Bestellen mag, maar is zeker geen must. Wie de warme zon voor wil zijn: het ochtendterras zal geopend zijn met koffie, thee, fris en zoet van 9 tot 13 uur.

Adres: Botermarkt 13 in Hasselt

Open: elke dag van 11.30 tot 18 uur

© Zuppa

8. Geen stijf gedoe bij La Baita in Pelt: het traditionele Italië in een gemoedelijke sfeer

Met restaurant La Baita gaat chef Sandro terug naar zijn Italiaanse roots en jeugdherinneringen. Met het La Baita-menu, een degustatiemenu van zeven gerechtjes, neemt hij de gasten mee naar het traditionele Italië met een moderne twist.

Adres: Kloosterstraat 23 in Neerpelt.

Open: ma-vrij van 12 tot 14 uur, ma-za van 18 tot 21 uur.

© Luc Daelemans

9. Samen tafelen zoals in de cité bij Bocca Nera in Hasselt

Het interieur is hipper dan hip, maar bij Bocca Nera willen ze vooral iedereen aan tafel krijgen met heerlijke Italiaanse gerechtjes om te delen. “Gezellige chaos, zoals in de cité”. En dat in de nieuwste hippe hoek van Hasselt. Slagen ze in hun opzet?

Adres: Bonnefantenstraat 8 in Hasselt.

Open: di t.e.m. vrij van 17 tot 21 uur, za van 12 tot 21 uur.

© Luc Daelemans

10. Héél trendy: bij SAM&N in Maastricht eet je sharingmenu met aangepaste cocktails

Mensen rond de tafel nog dichter bij elkaar brengen door ze gerechtjes te laten delen: dat is het doel van de Tongerse Aafje en Jeroen, die in Maastricht restaurant SAM&N uitbaten. Voeg daarbij nog frisse aangepaste cocktails en je weet dat je op een vernieuwend concept bent gestuit.

Adres: Hoenderstraat 11 in Maastricht

Open: do t.e.m. ma van 18 uur tot middernacht, di en woe gesloten

