AC Milan-coach Pioli in de wolken met De Ketelaere: “Hij begrijpt voetbal en is mooi om naar te kijken”

Vanmiddag om 14u wordt Charles De Ketelaere in Milaan officieel voorgesteld voor de pers, zaterdag maakt hij zijn eerste minuten in een oefenwedstrijd op het veld van Vincenza. In een exclusief interview in La Gazzetta dello Sport blaast Milan-coach Stefano Pioli alvast de loftrompet.

“We hebben elkaar woensdagochtend in Milanello ontmoet, samen met de staf heb ik hem enkele video’s laten zien met onze spelconcepten”, vertelt Pioli over zijn eerste ontmoeting met De Ketelaere. “Hij was zeer aandachtig, uit wat hij zei, blijkt dat hij erg intelligent is. Hij begrijpt voetbal. En hij is ook zeer getalenteerd. Dat kan je zien aan hoe hij de bal aanraakt: hij is elegant, mooi om naar te kijken.”

Pioli had vooraf inlichtingen ingewonnen over De Ketelaere bij die andere Belgische zomeraanwinst van AC Milan, Divock Origi. “Origi vertelde me: ‘hij is half Havertz en half Kakà’. De Ketelaere zal een paar minuten spelen in Vicenza en zondag met de invallers tegen Pergolettese. De verwachtingen zijn hoog, maar we moeten hem tijd geven. Ik was de eerste om ze zeggen dat we ons niet moeten haasten. De Ketelaere kan in 2-3 jaar een Europese topper worden.”