Extreme wachttijd bij vrije aanbieding stelt zich niet in Limburgse keuringsstations

De keuringsstations van Autoveiligheid in Limburg kampen niet met dezelfde chaos als in de rest van het land waar bestuurders sinds deze week massaal zonder afspraak komen. Bij de autokeuringen in Eksel, Alken, Diest, Heers en As zijn mensen na corona altijd gewoon op vrije aanbieding kunnen blijven komen.

De keuringsstations in de rest van het land - die niet onder Autoveiligheid vallen - zijn sinds corona overgeschakeld op een systeem van afspraken. Niemand kon zich er nog vrij aanbieden voor een keuring. Sinds 1 augustus is beslist dat dit weer mogelijk moet zijn, maar slechts één dag per week. “Mensen komen massaal naar de autokeuring op die dag, en dit zorgt voor lange wachttijden”, zegt communicatiewoordvoerster Sofie Vanhout van GOCA, de overkoepelende organisatie van alle keuringsstations in Vlaanderen. “In Limburg zijn de keuringsstations van Autoveiligheid altijd via het vertrouwde gemengde systeem blijven werken. Bestuurders konden er zowel mét als zonder afspraak blijven komen voor hun keuring. Daar is dus niets veranderd sinds corona. Om die reden stellen zich in die keuringsstations geen problemen op dit vlak”, zegt Sofie Vanhout.

Druktebarometer

Bestuurders die zonder afspraak komen en geen zin hebben om lang aan te schuiven kunnen voor vertrek altijd de druktebarometer controleren en via live webcams bekijken hoeveel voertuigen in de wachtrij staan. Weet dat het in de zomerperiode ’s morgens drukker kan zijn.

Voor mensen met weinig tijd is het sowieso interessanter om een afspraak te maken. Doe dit niet op het laatste moment, dan zijn veel plekjes ingenomen. Een keuring kan vanaf twee maanden voor het einde van de referentiedatum. Keuringen voor verkoop en tweedehandskeuringen kunnen zoals altijd uitsluitend mét afspraak.

info: www.autoveiligheid.be/autokeuring