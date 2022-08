Vaker buitenspel in het voetbal vanaf dit seizoen: regelwijziging door discutabele goal Kylian Mbappé

Het doelpunt waar in oktober 2021 zoveel over was te doen.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft een aanpassing gedaan aan de buitenspelregel. Voorheen werd buitenspel opgeheven als een aanvaller de bal in buitenspelpositie ontving na aanraking door een verdediger. Dat is vanaf nu alleen nog zo als de verdediger de bal gecontroleerd speelt. Bij het toucheren of blokken van de bal blijft de aanvaller strafbaar buitenspel staan. Er zal dus veel meer voor buitenspel worden gevlagd en gefloten.

De aanleiding voor de verandering is de winnende goal van Kylian Mbappé in de finale van de Nations League tegen Spanje (2-1). De Fransman ontving de bal na tussenkomst van Eric Garcia. Dit was in oktober géén buitenspel, nu wel.