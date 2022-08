Da’s durven: VTM gooit zomerprogrammatie om voor meer kijkcijfers

Hoewel in de programmabladen anders staat vermeld, gooit VTM vanaf komende maandag de programmering in de avonduren helemaal door elkaar. Alle titels blijven op post, maar krijgen een ander uitzenduur.

Het komt er in grote lijnen op neer dat de nieuwe afleveringen van ‘Waarheid, durven of doen’ ruim een uur vroeger op antenne mogen, en dat sommige heruitzendingen verkassen naar later op de avond.

Zo steken Pascal Braeckman, Loïc Van Impe, Lynn Van den Broeck en Jonathan Medart de voetjes maandag reeds om 20.30 uur onder tafel in de Oranjerie in Kortrijk.

“We merken dat ‘Waarheid, durven of doen’ leeft in Vlaanderen”, klinkt het bij VTM. “Door het programma vier dagen per week al om 20.30 uur op antenne te brengen, willen we nog meer kijkers laten genieten van dit frisse zomerprogramma. Op maandagavond schuift ‘Vakantiehuis for life’ daardoor naar een iets later moment, het zal worden uitgezonden om 21.30 uur. Dat programma heeft vorig jaar al bewezen dat het in dat tijdslot zijn publiek weet te vinden.”

Op dinsdag verhuist ‘Groeten uit’ van 20.30 uur naar 22.20 uur. De reportages die ‘Telefacts zomer’ normaal om 22.25 uur brengt, zijn er nu al 21.30 uur. Op woensdag schuift ‘Het lichaam van Coppens’ een uurtje op, naar 21.30 uur. En op donderdag is ‘Ze zeggen’ dat er pas om 22.25 uur, twee uur later dan voorheen.

Het veranderen van de uitzenduren is opmerkelijk, want in absolute kijkersaantallen zijn de programma ‘s aan elkaar gewaagd. Zo keken er woensdag 111.000 kijkers naar ‘Het lichaam van Coppens’, terwijl ‘Waarheid, durven of doen ‘ een uurtje later afklopte op 161.000 kijkers. Een dagje eerder scoorden ‘Waarheid, durven of doen en Groeten’ uit haast ex-aequo, elk zowat 143.000. Op sommige dagen ligt het marktaandeel in de commerciële doelgroep van ‘Waarheid, durven of doen ‘wel een stuk hoger. Zo was dat woensdag ruim 22 procent, tegenover minder dan elf procent voor ‘Het lichaam van Coppens’. Dat speelt ook mee in de beslissing.

Het is niet de eerste keer dat VTM ingrijpt in het uitzendschema. Zo werd de quiz ‘De omgekeerde wereld’ van Matthias Coppens vorig jaar na enkele afleveringen uitgesteld naar de zomer. En ook het zwak scorende Cupido ofzo verdween afgelopen winter even van het scherm.