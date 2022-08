Draghi belooft binnen 10 dagen beslissing te nemen over verkoop luchtvaartmaatschappij ITA

Mario Draghi, eerste minister van Italië, heeft donderdagavond beloofd om binnen tien dagen een beslissing te nemen over de verkoop van een meerderheidsbelang in ITA, de opvolger van Alitalia. Onder meer de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is samen met rederij MSC kandidaat-overnemer, naast de Amerikaanse investeringsmaatschappij Certares Management, met steun van Air France-KLM.