Eerste Zuid-Koreaanse maansonde succesvol gelanceerd

Vanop Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is vrijdag met succes de eerste Zuid-Koreaanse Maansonde gelanceerd, zo heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Wetenschappen bekendgemaakt. De onbemande Danuri zal een jaar lang vanuit een baan rondom het hemellichaam onderzoek doen naar zijn oppervlak.

Om 2.08 uur Belgische tijd vertrok een Falcon-9 draagraket van ruimtevaartbedrijf SpaceX. De eerste trap keerde naar de Aarde terug en landde keurig op het droneship Just Read the Instructions. De tweede trap zette veertig minuten zestien seconden later op een hoogte van 1.656 km de 678 kilo wegende Zuid-Koreaanse sonde, in het jargon de KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter), op een traject naar de Maan. De Maanverkenner had negentig minuten na de start succesvol communicatie met de grondinstallaties.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zal de reis ongeveer 4,5 maanden in beslag nemen. De aankomst is voor 16 december gepland. Indien dit lukt, wordt Zuid-Korea de zevende mogendheid die de Maan bereikt.

Onderzoeken

Danuri heeft zes instrumenten aan boord waarmee de sonde van op een hoogte van ongeveer 100 km onder meer de Maanbodem zal onderzoeken. De sonde kan op die manier potentiële landingssites identificeren voor toekomstige missies, zegt Yonhap. De Danuri moet bij wijze van primeur ook een nieuw communicatiesysteem testen dat wars is van storingen.

De ontwikkeling en bouw van de sonde vergde zeven jaar en ongeveer 180 miljoen dollar. Als er nog voldoende brandstof aan boord is, kan de missie in 2024 een vervolg krijgen.

Eigen draagraket

In het kader van zijn ambitieus ruimtevaartprogramma wil Seoel tegen 2031 een tuig op de Maan laten landen. In juni lanceerde het land succesvol zijn eerste volledig zelf ontwikkelde draagraket, de Nuri. Een eerste poging was mislukt.

Overigens was het de tweede lancering op een dag tijd van op Cape Canaveral, een record sinds 1967. Een kleine dertien uur daarvoor vertrok een Atlas-5 draagraket die een Amerikaanse militaire satelliet in de ruimte heeft afgezet.

Het was ook de 34ste missie van een Falcon-9 dit jaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen