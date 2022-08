Bestuurder overleeft enorme klap tegen twee palen niet, brandweer heeft uren werk na ongeval

Een automobilist is donderdagnacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Lierse Ring. De wagen smakte tegen een verlichtingspaal en de verkeerslichten op het kruispunt met Mallekotstraat. Het slachtoffer was wellicht op slag dood.

Het zware verkeersongeval gebeurde omstreeks half vier vrijdagochtend. De bestuurder van een personenwagen verloor ter hoogte van het kruispunt met Mallekotstraat en Plaslaar de controle over zijn stuur en botste op de middenberm eerst tegen een verlichtingspaal en dan tegen een paal met verkeerslichten, die een vijftal meter verderop stond.

© Theo Derkinderen

De klap was enorm. Het waren bewoners uit Plaslaar die gewekt werden door de knal van het ongeval en de hulpdiensten alarmeerden. De wagen zat gekneld tussen de twee geknakte palen. Brandweer, ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse maar voor de chauffeur kon geen hulp meer baten. In het struikgewas naast de Ring werd nog een tijdlang gezocht naar een mogelijk tweede slachtoffer, maar er kon niemand worden aangetroffen.

Vooraleer de auto kon worden weggetakeld moest de brandweer de verlichtingspaal en de paal met verkeerslichten verwijderen. Daarvoor moest onder meer een hoogtewerker worden ingezet.

De politie onderzoekt nu hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. De Ring werd afgesloten tussen de Antwerpsesteenweg en Liersesteenweg en zal pas in de loop van de ochtendspits opnieuw worden vrijgegeven. Het verkeer moet lokaal omrijden. Na de vaststellingen zal de brandweer het wegdek reinigen. De brokstukken liggen over het hele kruispunt verspreid. tdk