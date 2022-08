NAVO-baas Stoltenberg: “Rusland mag deze oorlog niet winnen, dit is gevaarlijkste situatie in Europa sinds Tweede Wereldoorlog”

Rusland mag de oorlog in Oekraïne niet winnen. Dat heeft NAVO-baas Jens Stoltenberg donderdag gezegd. De Noor vreest dat Vladimir Poetin in dat geval ook zou kunnen overwegen om andere landen binnen te vallen. “Dit is de gevaarlijkste situatie in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog”, aldus Stoltenberg.

Stoltenberg gaf de toespraak in zijn eigen Noorwegen, tijdens een bezoek aan het eiland Utoya. De secretaris-generaal van de NAVO benadrukte er het belang van blijvende steun van alle NAVO-lidstaten aan Oekraïne, zowel met wapens als op andere manieren. “Er moet alles aan gedaan worden om Rusland deze oorlog niet te laten winnen, hoe lang dat ook duurt. Het is in ons eigen belang dat dergelijk agressief beleid niet slaagt”, zei Stoltenberg.

Wat in Oekraïne gebeurt is “vreselijk”, zo zei Stoltenberg nog. “Maar het zou nog veel erger zijn als er een oorlog ontstaat tussen Rusland en de NAVO. We moeten nu doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de oorlog zich niet uitbreidt naar een lidstaat. Want als president Poetin er maar over nadenkt om iets soortgelijk te doen in een NAVO-land als wat hij gedaan heeft in Georgië, Moldavië of Oekraïne, dan zal heel de NAVO betrokken zijn.”

Hij noemde de oorlog in Oekraïne, die Rusland zelf nog steeds een “speciale militaire operatie” noemt, een aanval op de huidige wereldorde. En het land moet dus de nodige steun krijgen om die invasie het hoofd te bieden. “Dit is de meest gevaarlijke situatie die er in Europa geweest is sinds de Tweede Wereldoorlog”, zei Stoltenberg. “Want dit is meer dan een aanval tegen Oekraïne, het is ook een aanval tegen onze waarden en de wereldorde die we willen behouden.”