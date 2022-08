WNBA-basketbalsters 42 seconden stil om celstraf Brittney Griner

Basketbalsters van Phoenix Mercury en Connecticut Sun zijn donderdag voorafgaand aan een wedstrijd 42 seconden stil geweest vanwege de celstraf die de Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner in Rusland kreeg opgelegd. Verschillende spelers van beide WNBA-teams, de Amerikaanse vrouwenbasketbalcompetitie, kregen tranen in de ogen. Toeschouwers scandeerden “breng haar terug” na afloop van de stilte.

De 31-jarige Griner, die werd veroordeeld tot 9 jaar cel voor het opzettelijk bezitten en smokkelen van in Rusland verboden drugs, is in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury. Zij speelde daar met rugnummer 42. Haar medespeelsters bekeken de rechtszaak donderdag vanuit de kleedkamer in Connecticut, melden Amerikaanse media.

De Amerikaanse president Joe Biden noemde de lange celstraf voor Griner donderdag in een verklaring „onaanvaardbaar” en riep Rusland op haar onmiddellijk vrij te laten, “zodat ze bij haar vrouw, geliefden, vrienden en teamgenoten kan zijn.” Er bestaat een kans dat Griner onderdeel wordt van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland, maar daar is nog weinig duidelijkheid over.