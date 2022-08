Roglic twee weken voor de Vuelta terug op de fiets: geraakt titelverdediger tijdig klaar?

De Sloveen stapte bijna drie weken geleden af tijdens de Tour de France. Hij hoopt over twee weken in Utrecht aan de start te staan van de Ronde van Spanje.

Roglic was tijdens de Tour, waarin hij het kopmanschap bij Jumbo-Visa deelde met Jonas Vingegaard, tijdens de vijfde etappe ten val gekomen. Daarbij schoot een schouder uit de kom, die de Sloveen zelf terugzette. De 32-jarige klimmer reed ondanks zijn blessures en opgelopen achterstand in het klassement nog dagen door, maar besloot voorafgaand aan de vijftiende etappe om de Tour toch te verlaten. Roglic ging terug naar huis om zijn verwondingen te laten genezen.

Vingegaard raakte dezelfde dag met de gevallen Steven Kruijswijk nog een belangrijke helper kwijt, maar slaagde er desondanks in om in de gele trui naar Parijs te rijden. De Deen bezorgde Jumbo-Visma de eerste Tourzege. Op 19 augustus start in Utrecht de Vuelta met een ploegentijdrit. Roglic is de beoogde kopman van Jumbo-Visma. De Sloveen won de Spaanse etappekoers de afgelopen drie jaar.