“Poetin gebruikt dubbelgangers, zijn oren zijn anders”: Oekraïne verspreidt geruchten over Russische president, maar zonder bewijs

Er is niet het minste bewijs van, maar Oekraïne blijft het gerucht verspreiden dat de Russische president Vladimir Poetin dubbelgangers gebruikt voor zijn verschijningen in het openbaar. Ditmaal was het de legerchef die de beweringen deed. Het is duidelijk dat het land de geruchtenmolen over de gezondheid van Poetin draaiende wil houden.

“Kijk naar zijn oren: die zijn anders. En een oor, dat is zoals een vingerafdruk. Die is voor elk persoon uniek en kan niet herhaald of nagemaakt worden.” Het is Kirilo Boedanov, het hoofd van de inlichtingendienst van het Oekraïense leger, die op de Oekraïense tv-zender Groshi kwam vertellen dat het volgens hem geen twijfel behoeft dat Vladimir Poetin niet al zijn publieke verschijnen zelf doet.

De Russische president gebruikt dubbelgangers, zo beweerde Boedanov, en dat zie je naast aan de oren ook aan hoogteverschil tussen de echte en de valse Poetins. “De dubbelgangers hebben ook andere gewoontes, andere gedragingen en een andere manier van stappen.”

Ziek

Er doen al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne tal van geruchten de ronde over Poetin. Hij zou ernstig - en mogelijk zelfs terminaal - ziek zijn, zo beweerden al meerdere inlichtingendiensten en bronnen, en daarom zo weinig in het openbaar te zien zijn. Dat Oekraïne daar zelf ook graag een schepje bovenop doet, heeft er volgens experts mee te maken dat het land niet liever wil dan dat het Russische volk het vertrouwen verliest in zijn leider en de oorlog zo mogelijk bij gebrek aan steun stopgezet wordt. Al lijkt de kans klein dat zoiets snel gebeurt.

Afgelopen weekend dook nog een video op van de president waarin hij wat lijkt te maken, zijn rechterarm wat vreemd stijf houdt en ook tics lijkt te hebben aan zijn linkerhand. Telkens voer voor speculatie, maar duidelijkheid over hoe Poetin eraan toe is, kwam er nog niet. Rusland blijft volhouden dat er niets met hem aan de hand is.