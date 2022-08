“Noord-Korea bereidt eerste kernproef sinds 2017 voor”, volgens VN

Archiefbeeld: een satellietfoto van de testsite Punggye-ri in 2018. — © REUTERS

Volgens de Verenigde Naties bereidt Noord-Korea zijn eerste nucleaire test voor sinds 2017. Dat staat in een confidentieel rapport dat het Duitse persbureau dpa kon inkijken.

Op satellietbeelden is volgens de VN te zien dat Pyongyang al maanden aan het werken is aan de testsite Punggye-ri. Onder meer het tunnelnetwerk moest worden hersteld na eerdere kernproeven. Er is ook verhoogde activiteit waargenomen bij de nucleaire faciliteit van Yongbyon.

Waarnemers zijn al maanden ongerust over de ontwikkelingen in Noord-Korea. De afgelopen maanden waren er verschillende ballistische rakettesten, waardoor een nieuwe kernproef niet meer veraf leek.