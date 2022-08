Akkoord Lufthansa en vakbond over loonsverhoging grondpersoneel

De Lufthansa-medewerkers krijgen een loonsverhoging van tenminste 325 euro per maand en daarna nog eens 2,5 procent in drie stappen. Ver.di eiste oorspronkelijk een loonsverhoging van 9,5 procent en was al sinds eind juni met Lufthansa in gesprek over een loonsverhoging.

Vorige week staakte het grondpersoneel van Lufthansa nog. Toen moest de Duitse luchtvaartmaatschappij ruim 1.000 vluchten schrappen.