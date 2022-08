Uitzinnige menigte viert met Yves Lampaert zijn gele trui: “Dit feestje maakt de cirkel rond”

Een uitzinnige menigte vierde donderdagavond op de Krieke in Ingelmunster de gele trui van Yves Lampaert. De renner, voor wie alles een verrassing was, werd als ‘farmer’s son’ door een colonne tractoren opgehaald aan zijn woning in Hulste, op een boogscheut van de feestweide.

De veertig tractoren die in colonne tussen Ingelmunster en Hulste laveerden waren geen protest tegen de stikstofmaatregelen. Integendeel, de landbouwers hadden voor één keer wel een reden om te feesten. Ze mochten ‘hun’ Yves Lampaert thuis in Hulste afhalen en begeleiden naar de Krieke, een boogscheut verderop, in Ingelmunster. Dit weekend vinden daar op de landerijen de jaarlijkse Kriekefeesten plaats. En dankzij supportersclub Forza Lampaert wordt het dit jaar een vierdaagse. (Lees verder onder de foto)

Honderden fans kwamen naar de Krieke om hun dorpsgenoot te vieren. — © Frank Meurisse

Verrassing plannen

“Eigenlijk hebben we de plannen al gesmeed toen we aan het feesten waren nadat Lampaert geel pakte in de Tour”, zegt fan van het eerste uur en regisseur van de feestelijkheden Andy Vroman. “Het waren Yves’ zus Saghine en nicht Davina die met het idee op de proppen kwamen, we hebben het dan samen vorm gegeven.”

Onder de leden van supportersclub Forza Lampaert werden stiekem uitnodigingen verspreid en op het laatst ook via sociale media. Maar dat het zo’n overrompeling zou worden, had niemand verwacht. Honderden fans waren op de Krieke getuige toen een gele cabrio, met als nummerplaat Lampi - zoals de renner in de streek wordt genoemd - het feestterrein opreed. Lampi met zijn zoontje Aloïs in zijn armen nam uitgebreid de tijd iedereen te groeten en selfies te nemen. (Lees verder onder de foto)

Burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA/Open VLD) overhandigde de renner een nieuw gemeentebord, waarop ‘InGEELmunster’ stond. — © Frank Meurisse

De fans beantwoordden ook trouw de oproep voor dresscode geel. “Ik heb deze shirt cadeau gekregen van mijn vrouw”, toont Jersy Vandecasteele trots. Er prijkt ‘maillot jaune op’. Jersy is een van de buren van Lampi. “Maar anders had ik hier ook gestaan. Ik ben lid van Forza Lampaert en volg zijn prestaties. Ik ga ook geregeld naar de koers kijken.” Burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA/Open VLD) had ook zijn zinnen op de kleur geel gezet en overhandigde de renner een nieuw gemeentebord, waarop InGEELmunster getiteld stond. “Om die gele trui altijd te blijven herinneren. Iedere Ingelmunsternaar herinnert zich trouwens nog waar hij was en wat hij aan het doen was toen Lampi de tijdrit won en geel pakte in de tour.” ( Lees verder onder de foto)

Fan Jersy Vandecasteele met zijn gepersonaliseerde T-shirt. — © Frank Meurisse

Biertjes

Van Kriekevoorzitter Stijn Vanneste kreeg hij een pakket biertjes. ‘Kriekevitaminen om goed te kunn skarten’. “We zijn vereerd dat familie en supportersclub vroegen om de hulde hier te laten plaatsvinden. We herinneren hem als toen nog Yveske die hier rondtoerde op de Krieke. Daarna is hij prijzen beginnen pakken en als je nu ziet wat hij bereikt heeft...”

Yves Lampaert zelf reageerde emotioneel op de hulde. “Het voelt speciaal voor mij om dit te vieren op de locatie waar ik opgegroeid ben. Kopenhagen was zot, iets wat ik nooit zal vergeten. Dit feestje maakt de cirkel rond voor mij, toch wat die gele trui betreft”, besloot hij.