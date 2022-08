Radja Nainggolan stond twee keer aan het kanon, maar ging ook één keer in de fout: “Ach, dat gebeurt nu eenmaal”

Zo vloekend hij bij de pauze naar binnen liep, zo stralend stond hij na afloop de pers te woord. Radja Naing­golan was de man van de match met twee goals, maar lag ook aan de basis van de 1-1. “Ik maakte een technische fout, dat besefte ik met mijn ervaring maar al te goed”, sprak de middenvelder.

“Ach, dat gebeurt nu eenmaal. Als er niemand een foutje maakt, wordt er nooit gescoord. Ik hoop dat ik het rechtgezet heb in de tweede helft met mijn twee goals. De kwalificatie is nog niet binnen, maar al bij al was dit een zege zonder al te veel moeite. We hebben voort­durend gecontroleerd. Nu is het wel zaak om snel te recupereren, want zondag is er alweer de topper tegen Leuven. Na een goeie voor­bereiding staan we er fysiek wel goed voor.” (pjc)