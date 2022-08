NIET TE WISSEN. Deze sportgebeurtenissen blijven Cédric Van Branteghem voor altijd bij: “Carl Lewis heeft mijn leven veranderd“

Nooit is het schrapen maar altijd is het schrappen, wanneer we een prominent figuur vroegen naar zijn of haar vijf favoriete momenten uit de sportgeschiedenis. Vandaag: Cédric Van Branteghem (Gent, 1973), voormalig Belgisch recordhouder 400m, olympisch finalist 4x400m in Peking. Na zijn loopbaan actief als meetingdirecteur van de Memorial, nu CEO van het BOIC.