De duurzame strategie achter het boerenjaar van Intermarché: “Wij stoppen niet ons hele budget in twee of drie sterren”

Intermarché-Wanty-Gobert beleeft een boerenjaar. De recente successen van Bakelants en Thijssen onderstreepten dat nog maar eens. Aike Visbeek (45) heeft daar meer dan een hand in én heeft een plan om de lijn door te trekken. De Nederlandse performance manager zette vorig jaar de professionalisering in en kijkt nog ambitieuzer naar de toekomst. Met Mike Teunissen en ex-wereldkampioen Rui Costa wil hij het team verder uitbouwen. “We stoppen niet ons hele budget in twee of drie sterren.”