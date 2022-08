Witte rook voor Dries Mertens? Turkse Galatasaray hint met filmpje op komst van Rode Duivel

Enkele dagen nadat Dries Mertens bekend maakte niet langer bij Napoli te kunnen blijven, lijkt de 35-jarige Belg met het Turkse Galatasaray nu al een nieuwe club gevonden te hebben. Daar hint de club immers zelf naar op Twitter.

Bij Galatasaray zal hij als vrije speler een contract tot 2023 tekenen, met een extra optie voor 2024. Mertens zal er 4 miljoen per jaar gaan verdienen. Eerder bood de Turkse club nog een loon van 3,5 miljoen euro aan, maar onze landgenoot wou 4 miljoen en lijkt dat nu ook te krijgen.

Galatasaray werd al 22 keer Turks landskampioen, maar de laatste landstitel dateert al van 2019. Vorig seizoen eindigde het bijzonder teleurstellend dertiende. Het komt dit seizoen dan ook niet in actie op het Europese toneel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mertens zat zonder ploeg nadat zijn contract bij Napoli, waar hij sinds 2013 aan de slag was, eind juni afliep en was dus transfervrij op te halen. Woensdag nam hij in een emotioneel filmpje ook officieel afscheid van de Italiaanse club. Met 148 doelpunten in 396 matchen groeide hij doorheen de jaren uit tot topscorer aller tijden van de club.