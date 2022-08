Aannemer “verrast” door mensenhandel op Borealis-werf, maar twee gerelateerde bedrijven regelden wel alles

Antwerpen

Het Italiaanse bouwbedrijf Irem zegt donderdag in een persbericht verrast te zijn door de beschuldigingen van mensenhandel op hun werf bij chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven. Maar uit communicaties die Gazet van Antwerpen kon inkijken, blijkt dat Irem General Contractor, een dochteronderneming van Irem, de documenten en de uitbetaling van slachtoffers regelde. Irem duidt nu onderaannemer R.B. aan als schuldige, maar die gebruikt in briefwisseling hetzelfde adres als Irem in Oevel (Westerlo).