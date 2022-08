Visa en Mastercard schorten betalingen aan Pornhub’s advertentiebedrijf op

De betalingen worden “tot nader order” opgeschort voor TrafficJunky, het advertentiebedrijf van MindGeek, zei Visa donderdag in een persbericht. Mastercard zei in een afzonderlijke mededeling dat het gelijkaardige stappen zet, nadat de rechterlijke uitspraak “nieuwe feiten” had opgeleverd.

“Visa veroordeelt sekshandel, seksuele uitbuiting en kindermisbruik. Het is illegaal en Visa laat niet toe dat ons netwerk gebruikt wordt voor illegale activiteiten”, zei Alfred Kelly, CEO van Visa. Hij voegde eraan toe dat er in december 2020 al maatregelen getroffen werden tegen sommige sites van MindGeek.

Klacht

Aanleiding voor de maatregel is een voorlopige uitspraak van een districtsrechter in Californië. Die zaak draait om een vrouw die Visa en MindGeek aanklaagt over een seksueel expliciete video die van haar is gemaakt toen ze 13 jaar was. Visa betoogde dat het bedrijf ten onrechte als beklaagde was aangemerkt. Maar daar ging de rechter dus niet in mee.

De druk neemt toe op Visa om harder op te treden tegen de website, waarop video’s van verkrachtingen en kindermisbruik te vinden zouden zijn. Eerder deze week zei de Amerikaanse miljardair-investeerder Bill Ackman dat Visa gedwongen zou moeten worden om een “zeer, zeer groot bedrag” te betalen in de zaak.