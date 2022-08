Deze wedstrijden mag u dit weekend niet missen: eerste wedstrijd CDK bij Milan en ook andere Rode Duivel maakt zijn debuut

Eerste oefenwedstrijd van Charles De Ketelaere (zaterdag 19u: Vicenza - Milan)

Charles De Ketelaere nam woensdag voor het eerst deel aan een training van AC Milan. Vrijdag werd hij dan officieel voorgesteld en zaterdag is het tijd voor zijn eerste wedstrijd in het shirt van Milan. De Italiaanse competitie begint pas volgend weekend, maar de Italiaanse kampioen heeft wel een oefenwedstrijd tegen Vicenza gepland.

© AC Milan via Getty Images

Speelt Cristiano Ronaldo of speelt hij niet? (zondag 15u: Man United - Brighton)

In de Premier League staan op de eerste speeldag nog geen topduels op het programma, maar zondag staat de eerste competitiewedstrijd van Manchester United op het menu en daarin is het afwachten of Cristiano Ronaldo in de basis staat of niet. De Portugese superster wil ManU graag verlaten omdat de club dit seizoen slechts aantreedt in de Europa League en dus niet in de Champions League. Voorlopig laat een transfer echter op zich wachten en dat werkt op het humeur van CR7. Vorig weekend maakte Ronaldo wel zijn eerste speelminuten onder coach ten Hag, maar bij de rust werd hij gewisseld waarna hij vroegtijdig het stadion verliet. Wordt vervolgd?

© Action Images via Reuters

In dezelfde match staat overigens ook Leandro Trossard met Brighton voor de eerste van het seizoen. Benieuwd of de Rode Duivel zijn sterke vorige seizoen kan bevestigen.

De Bruyne op zoek naar eerste assist voor Haaland (zondag 17u30: West Ham - Man City)

Zondag trapt ook Kevin De Bruyne met Manchester City het seizoen op gang. De Citizens nemen het op tegen West Ham en hebben in hun eerste competitiewedstrijd meteen iets recht te zetten. Vorig weekend verloren ze de Community Shield van Liverpool en vooral voor Erling Haaland was het nog zoeken naar automatismen. Is de klik met zijn ploegmaats er nu wel?

© ISOPIX

Loïs Openda maakt officiële debuut in Frankrijk (zondag 15u: Lens - Brest)

Ook op de eerste speeldag in de Ligue 1 staan nog geen toppers op het programma. Alsnog eentje om naar uit te kijken: Lens vs Brest. Loïs Openda is een van de vele jonge Rode Duivels die deze zomer een transfer maakte. De aanvaller verliet Club Brugge voor zo’n 10 miljoen euro voor het Franse Lens. Tijdens zijn uitleenbeurt aan Vitesse vond hij vlot de weg naar doel, lukt dat ook in de Ligue 1?

© PRESSE SPORTS

Sterren van PSG weer aan zet (zaterdag 21u: Clermont Foot - PSG)

En tot slot nog eentje uit de Ligue 1, want de eerste competitiewedstrijd van het sterrenensemble van Paris Saint-Germain mag hier niet ontbreken. Neymar, Messi, Mbappé en co trappen het seizoen af tegen Clermont, nadat ze vorig weekend al de Franse Supercup wonnen tegen Nantes. Bij PSG staat tegenwoordig Luis Campos (ex-Monaco en Lille) aan het roer als nieuwe sportief directeur en Christophe Galtier (ex-Lille en Nice) als nieuwe hoofdcoach.