Nieuwe Argentijnse nummer 6 op weg naar Genk, bod van 3 miljoen op Deense rechtsback geaccepteerd

Er is versterking onderweg naar KRC Genk. De Limburgers zagen hun bod van drie miljoen euro op Rasmus Carstensen (21) geaccepteerd worden door Silkeborg. Ook de Argentijnse nummer 6 Matias Galarza (20) van Argentinos Juniors is op komst.

LEES OOK. Genkie Iké Ugbo definitief naar Troyes

Galarza is 20 jaar jong en maakt sinds januari deel uit van de A-kern van Argentinos Juniors. Hij ligt nog onder contract tot 2026, maar dat blijkt voor Genk geen bezwaar. Galarza speelde tot voor kort samen op het middenveld met Fausto Vera, die ook kon rekenen op Genkse interesse. Maar die verhuisde uiteindelijk naar Corinthians in Sao Paulo, Brazilië. Galarza heeft intussen 26 keer gespeeld voor de A-ploeg. Zijn persoonlijke statistieken: 1 doelpunt, 2 assists. Volgens Argentijnse bronnen zouden beide clubs een mondeling akkoord hebben bereikt. Galarza miste de afgelopen weken drie wedstrijden. Volgens coach Milito omdat hij “emotioneel niet in orde was”.

Rasmus Carstensen. — © AFP

Carstensen

Intussen heeft Silkeborg IF het Genkse bod van drie miljoen euro op Rasmus Carstensen aanvaard. De rechtsback komt uit de jeugdopleiding van de Deense club en maakt sinds 2019 deel uit van de A-kern. In totaal heeft hij 89 wedstrijden op zijn actief staan. Daarin maakte hij 2 goals en was hij goed voor 24 assists. Dit seizoen heeft hij na amper 3 speeldagen al 2 beslissende passes gegeven. Carstensen is ook Deens jeugdinternational en heeft 12 caps bij de U21 op zijn naam staan. Volgens Deense insiders is het ‘een type Joakim Maehle’. Silkeborg pakte 7 op 9 en staat daarmee tweede in de Superligaen. Genk haalde hem om een eventueel vertrek van Daniel Munoz of Angelo Preciado op te vangen. Beide rechtsbacks kunnen op belangstelling rekenen van buitenlandse clubs.