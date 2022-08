Belgian Lions openen voorbereiding met knappe winst in Finland

De Belgian Lions openden de voorbereiding op de beslissende WK-voorronde (25-28 augustus) en het EK (1-18 september) met een knappe overwinning in Finland: 71-75. Zaterdag volgt in het Finse Tampere een nieuw duel in het kader van de ScandicCup.

De Belgian Lions hebben vorige week in eigen land met medische tests en trainingen de voorbereiding op een belangrijke augustus en september maand aangevat. Op 25 augustus spelen ze in de mons-arena tegen Groot-Brittanië en op 28 augustus in Athene versus Griekenland. Twee wedstrijden in het kader van de beslissende WK-voorrronde. Van Athene gaat het onmiddellijk naar de Georgische hoofdstad Tbilisi waar de Belgian Lions deelnemen aan het EK (1-18 september).

Deze week vertoeven de Lions in het Finse Tampere voor een stage en twee oefenwedstrijden. De eerste partij bracht na een spannende clash een verdiende overwinning. Na een 16-20 bonusje en 43-42 achterstand halfweg ging het naar 59-56. In het slotkwart maakten de collectief sterke Belgian Lions uiteindelijk het verschil met een 12-19 tussenspurt.

FINLAND-BELGIE 71-75

KWARTS: 16-20, 17-22, 16-14, 12-19

BELGIE: Nelson 4, Lecomte 18 (5 assists), Salumu 0, Gillet 11, De Zeeuw 7, Tumba 2, Vanwijn 8, Libert 0, Bako 13 (9 rebounds), Bleijenbergh 3, Bratanovic 3, Obasohan 6