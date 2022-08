Lize Broekx en Hermien Peters stoten met zege meteen door tot de WK-finale

Tijdens de tweede WK moesten de vier Belgische topkajakkers het Banook meer op in hun K2. Lize Broekx en Hermien Peters deden het in meteen schitterend: ze wonnen hun voorwedstrijd in K2 en plaatsten zich zo rechtstreeks voor de A-finale. Artuur Peters en Bram Sikkens deden het iets minder goed. Zij namen deel aan de K2 500m, in Parijs een nieuw Olympisch nummer. Het Neerpelts-Mechels duo sloot zijn voorwedstrijd op een vierde plaats af, geen, A-finale, wel goed voor een stek in de halve finale