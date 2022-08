Nicolas Colsaerts maakt comeback in mineur

Nicolas Colsaerts is terug golfer. Na ruim drie maanden zonder competitie werkte de 39-jarige Brusselaar zijn eerste ronde af op het Cazoo Open (DP World Tour). Het resultaat van 78 slagen (+7) was niet zoals in het verleden. Toch is het voor de ‘Belgian Bomber’ al een overwinning na zijn zware medische problemen.

Primair nefrotisch syndroom, ofte een zeldzame nierziekte, velde Nicolas Colsaerts afgelopen jaar. Het scheelde geen haar of de Ryder Cup-speler van de editie 2012 was er niet meer. Na een medische behandeling in zijn woonplaats Dubai waar hij vijf keer per week in een zuurstofcabine zat, kreeg hij groen licht om terug zijn beroep terug uit te oefenen.

Maandagochtend al stond hij als een junior ballen te slaan op de baan van het Welshe Celtic Manor Resort om het competitie gevoel te krijgen. Vandaag was dan de grote dag. Maar het liep niet zoals hij gehoopt/verwacht had. Zijn openingsslag verdween in ‘out of bounds’ met een triple bogey als gevolg. Na bogey op hole 4, 7 en 12 en een double bogey op hole 14 putte het nummer 847 op de wereldranglijst zijn eerste birdie (hole 15) weg. Finaal rondde Colsaerts in 78 slagen (+7) en bevindt hij zich in de onderste regionen van het klassement. ‘Nico’ krijgt morgen een herkansing om terug zijn golf van weleer te vinden.

Naast Colsaerts is ook Thomas Detry present op de baan dat het toneel was voor de Ryder Cup 2010. De 29-jarige Brusselaar tekende een kaart van 72 slagen af. Detry lukte 3 birdies (hole 1, 3 en 18) maar moest 4 bogeys (hole 4, 9, 15 en 16) incasseren. Met zijn totaal van +1 valt hij juist buiten de top 50.