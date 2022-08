Thierry Neuville wint eerste klassementsrit in rally van Finland

De nummer twee in de WK-stand legde de 3,48 km in Harju af in 2:41.7 en was daarmee 1,2 seconden sneller dan zijn Estse teamgenoot Ott Tänak. De Japanner Takamoto Katsuta (Toyota) zette de derde tijd neer op 2,6 seconden.

Thuisrijder en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota), die ‘s ochtends de beste was in de shakedown, klokte de vierde tijd op 2,7 seconden van Neuville.

In totaal werken de rallyrijders tot en met zondag 22 klassemenstritten af in Finland. Vrijdag komen ze in negen proeven in actie.