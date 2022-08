Coldplay laat zijn succesformule los op Brussel: 220.000 mensen naar concert

Vier avonden maal 55.000 fans is 220.000. Met die eenvoudige rekensom vestigt de Britse rockgroep Coldplay vanaf vanavond een Belgisch record in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Wat is het geheim van Chris Martin en zijn drie vrienden die miljoenen fans in hogere sferen brengen? Het antwoord zit in gekleurd poeder, meezingers waarvan je de tekst niet hoeft te kennen, en schaamteloos optimisme.