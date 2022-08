Nieuwerkerkenaar krijgt 18 maanden voor ontfutselen 78.000 euro van militaire school Saffraanberg

Een 59-jarige man uit Nieuwerkerken is tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en 800 euro boete veroordeeld wegens misbruik van vertrouwen en valsheid in geschriften.

Hij had ten nadele van de Koninklijke School voor Onderofficieren campus Saffraanberg een bedrag van in totaal 78.000 euro ontvreemd. De man die deel uitmaakte van het burgerpersoneel, was er als boekhouder aan de slag. De man gaf de feiten toe en sprak van een stommiteit.

De man, die zich zonder advocaat verdedigde, had zich op zijn proces akkoord verklaard met een uitstel. Een kolonel stelde zich namens de campus Saffraanberg in Sint-Truiden burgerlijke partij en kreeg 78.019 euro toegewezen. “Ik heb niets te ontkennen. Ik ben er mij van bewust dat ik fout gehandeld heb. Ik had andere paden moeten bewandelen. Mijn vrouw was toen ziek gevallen. Ik zat met twee studerende kinderen. Ik zag het even niet meer zitten. Ik was ten einde raad. Ik kon mijn kinderen niet meer geven wat ze nodig hadden”, aldus de man die intussen op interimbasis voor een callcenter werkt. Tussen eind 2016 en 1 januari 2021 pleegde de man de feiten.

Blijkbaar was de man in 2020 heel inventief om zijn demarche te camoufleren. “U deed uw werk zo goed dat ze het op uw werkplek niet doorhadden. U wist toch dat het vroeg of laat in uw gezicht zou gaan ontploffen?”, zei de strafrechter tegen de man. “Het gaat om ernstige feiten van misbruik van vertrouwen en schriftvervalsing die van een ernstige normvervaging getuigden,” aldus de rechtbank. Hij paste onder meer de balansen en de rekeninguittreksels in de boekhouding aan.