“Voorstelbaar en desastreus”: Van Langenhove kritisch over terugkeercijfers, De Moor nuanceert

Kamerlid Dries Van Langenhove, verkozen op een lijst van Vlaams Belang, vindt dat de terugkeercijfers in het eerste deel van 2022 te laag liggen. “Voorspelbaar en desastreus”, zegt Van Langenhove donderdag in een persbericht. Maar volgens het kabinet van staatssecretaris van Asiel en Migratie, Nicole De Moor (CD&V), is de terugkeer nog verstoord door de coronamaatregelen.

In het eerste deel van 2022 keerden 3.396 mensen die niet in België mochten blijven, terug. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Vreemdelingenzaken. “Bitter weinig”, klinkt het bij Dries Van Langenhove. “Als we die cijfers zouden doortrekken naar het volledige jaar, zullen we niet kunnen aanknopen met de terugkeercijfers van voor corona.”

Maar een vergelijking met 2019 is volgens het kabinet van staatssecretaris De Moor weinig zinvol. “Ook in 2022 is de terugkeer nog verstoord door coronamaatregelen van sommige herkomstlanden”, laat het kabinet weten. “Een derde van de geplande verwijderingen is mislukt omwille van Covid-gerelateerde zaken.”

Inspanningen

“Maar zolang een drastische ommekeer in het Belgische terugkeerbeleid uitblijft, zullen de cijfers blijven wat ze zijn: voorspelbaar en desastreus”, besluit Van Langenhove. Nochtans worden er inspanningen geleverd om mensen die hier niet mogen zijn, terug te leiden naar hun land van herkomst. Dat zegt het kabinet van De Moor. “Er zijn missies naar specifieke herkomstlanden of andere lidstaten van de EU, er zijn gesprekken met diplomatieke vertegenwoordigingen en we maken afspraken met luchtvaartmaatschappijen.”

De terugkeerbegeleiders van de dienst Vreemdelingenzaken en medewerkers van Fedasil slaagden er in 2021 in om 5.340 mensen gedwongen terug te sturen of vrijwillig te laten terugkeren. Dat is een stijging ten opzichte van 2020. Toen waren er dat 4.895.

In 2022 keerden tot nu toe 3.396 mensen terug die niet in België mochten blijven. In april stegen de cijfers voor het eerst sinds corona opnieuw boven de 200. In mei werd de stijgende trend aangehouden tot 303. In januari, februari en maart konden gemiddeld 160 personen teruggestuurd worden.