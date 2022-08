Asus geeft meer details vrij over nieuwe laptop met plooibaar oledscherm

Als een warmmaker in aanloop naar de IFA in Berlijn begin september heeft ASUS meer details gegeven van zijn Zenbook 17 Fold OLED.

Deze technisch en visueel indrukwekkende laptop bestaat uit één groot 17.3 inch oled-aanraakscherm (2.5K) dat zich laat opplooien een ‘klassieke’ 12,5 inch notebook. Er zijn tal van toepassingen mogelijk. Zo kunt u het onderste deel gebruiken als een virtueel toetsenbord voor de bovenste helft, met het afneembare bluetooth toetsenbord kunt u ook op beide delen applicaties of vensters plaatsen en gebruiken, of u kunt het hele 17,3 inch-scherm opengeplooid als één groot beeldscherm benutten voor bv. games of video’s.

Het paneel ondersteunt Dolby Vision en er zijn Harman Kardon-speakers (Dolby Atmos) voor een uitstekende mediabeleving. Verder o.a. een nieuwe Core i7-processor, 16 GB ram en 1 TB SSD. Nog meer technische specificaties over deze prachtige portable én ook het prijskaartje zullen meegedeeld worden op 31 augustus tijdens een virtueel lanceringsevent. (rap)