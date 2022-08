Zo hou je de glans in je hoogglanskeuken: huishoudgoeroe Zamarra Kok geeft tips

Het is logisch dat een schuurspons of vloeibare schuurmiddelen krassen kunnen achterlaten op hoogglansfrontjes. Maar wist je dat zelfs microvezeldoeken minuscule krasjes kunnen veroorzaken?

Let ook op met schoonmaak-middelen. Veel keukenreinigers bevatten bijtende ingrediënten die vlekken kunnen veroorzaken op hoogglansoppervlakken, zeker als ze niet meteen worden weggeveegd. Ook glasreinigers zijn niet geschikt omdat ze oplosmiddelen bevatten.

Kies voor het schoonmaken een zachte doek die niet pluist. Het is belangrijk dat de doek schoon is, want een zandkorreltje kan al krassen veroorzaken. Poets vingerafdrukken en vlekken weg met wat afwasmiddel. Daarna altijd navegen met een schone natte doek en opwrijven met een schone droge doek. Is de laag vet of vuil erg hardnekkig, gebruik dan een beetje spiritus op een schone doek.

Het is aan te raden om na het schoonmaken het oppervlak te behandelen met een vuilafstotende coating.