Peer

In Peer groeit de onvrede over regelmatige oefenvluchten van de Belgische demonstratiepiloot Vrieske op F-16. Die vliegt lager dan bij gewone oefenvluchten. Dus is er meer lawaai. Tot 115 decibel. Paardenliefhebbers zijn bevreesd: “Onze paarden slaan op hol. Dit is gevaarlijk voor dier én ruiter.”