Gemeente Lanaken zet verwarming dit najaar een graadje lager: “We willen energieverbruik reduceren”

Vanaf dit najaar zal de gemeente Lanaken de verwarming in alle gemeentelijke gebouwen verlagen naar 20°C. Lanaken volgt hiermee de Europese richtlijnen inzake energiebesparende maatregelen en wil een voorbeeld zijn voor bedrijven, organisaties en haar inwoners.

In alle gemeentelijke gebouwen, en ook in de gemeentelijke basisschool in Rekem, zal dit najaar de thermostaat verlaagd worden naar 20°C. Het gaat onder meer om de kantoorruimtes van het personeel, de vergaderzalen en vergaderlokalen, ontmoetingscentra en het cultureel centrum. Voor de zorglokalen voor de baby’s, zoals kinderdagverblijf ’t Blommeke, en de zorglokalen voor ouderen wordt een uitzondering gemaakt.

Energiecrisis

Deze maatregel past binnen de energiebesparingen die de gemeente wenst door te voeren om haar klimaatdoelstellingen te bereiken. Momenteel geeft de gemeente jaarlijks 430.000 euro uit aan gas voor de verwarming van lokalen. Het bestuur wil op die manier ook inspelen op de oproep van de Europese Unie om het energieverbruik deze winter te reduceren met 15% omwille van de aankomende energiecrisis door het conflict in Oekraïne.

Schepen van milieu Christel Gorissen (Vooruit/groen): “Naast alle maatregelen die we al genomen hebben op het vlak van isolatie van gebouwen en plaatsing van zonnepanelen, hopen we op deze manier ons energieverbruik verder te reduceren. Ik hoop ook dat andere lokale besturen ons voorbeeld willen volgen.”