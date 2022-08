Brian Raman houdt Belgische eer hoog op Darts Players Championship 23

Met een plaats bij de laatste 32 is Brian Raman de beste Belg geworden op het Players Championship 23 dartstoernooi (PDC/120.000 euro) in het Engelse Barnsley.

De 25-jarige Antwerpenaar zette in een Belgisch onderonsje Geert De Vos (PDC-97) met 6-5 aan de kant. In de tweede ronde was Raman (PDC-105) met 6-2 te sterk voor de Engelsman Nathan Rafferty. Voor een plaats bij de laatste zestien botste hij echter op de Engelsman Nathan Aspinall (PDC-16), die Raman met 6-3 het nakijken gaf.

Mario Vandenbogaerde (PDC-98) en Mike De Decker (PDC-64) plaatsen zich voor de tweede ronde, maar daarin moesten ze met respectievelijke 6-4 en 6-5 cijfers hun meerdere erkennen in de Engelsman Martin Lukeman (PDC-61) en de Welshman Jim Williams (PDC-80).

De andere Belgen met onder meer Dimitri Van den Bergh (PDC-9), Kim Huybrechts (PDC-33) en Kenny Neyens (PDC-163) geraakten niet voorbij de eerste ronde.

De overwinning was voor de Engelsman Keegan Brown (PDC-69) die in de finale met 8-7 net iets beter was dan zijn langenoot (PDC-2) Nathan Aspinall (PDC-16).