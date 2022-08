Jordi Meeus heeft bij een val in de tijdrit van de Ronde van Polen zijn neus en linkersleutelbeen gebroken. De Lommelaar van Bora-hansgrohe schatte in de slotfase een bocht verkeerd in en sloeg hard tegen de nadarafsluiting en het asfalt. Hij moet een streep trekken door zijn deelname aan de Vuelta.