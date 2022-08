Maasmechelen

Een jaar geleden, tijdens de watersnood, stroomde de Maas met een kracht van 3.700 kubieke meter per seconde door de Maasvallei. Gisteren was dat 45 kubieke meter per seconde. “Als de droogte aanhoudt, krijgen we in september een probleem met de waterbevoorrading”, zegt hydroloog Patrick Willems (KU Leuven).