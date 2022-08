Officieel: Vincent Kompany haalt nu ook Antwerp-aanvaller Manuel Benson naar Burnley

De overgang van de 25-jarige flankaanvaller hing al even in de lucht. Zo stapte hij niet mee op het vliegtuig naar Noorwegen, waar Antwerp donderdagavond Lillestrom treft in de voorronde van de Conference League.

Benson Manuel speelde sinds 2019 voor Antwerp (op een uitleenbeurt aan PEC Zwolle begin 2021 na) en droeg het shirt van de Great Old in 69 wedstrijden. Daarin maakte hij acht goals en leverde elf assists.

Bij Burnley ondertekende de Belgische winger een contract voor vier seizoenen. “Ik ben erg blij, dit is een nieuw avontuur en ik heb veel goeie dingen gehoord over deze club”, zegt hij op de website van Burnley. “Ik kan niet wachten om eraan te beginnen en mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten.”

Kompany omschrijft de nieuwe aanwinst als “een harde werker, die de ploeg sterker zal maken en zelf ook beter zal worden in het Engelse voetbal”. “Hij is een specialist één tegen één, die een gevaar is in de beslissende zone”, legt Kompany nog uit. “Ik twijfel er niet aan dat hij alles zal geven voor de club en zijn ploeggenoten.”

Benson Manuel is al de tiende aanwinst voor Burnley, dat uit de Premier League degradeerde. The Clarets haalden ook al onder meer Josh Cullen, Taylor Harwood-Bellis, Vitinho en Samuel Bastien, allemaal spelers met een Belgische link.

Ook Emegha weg

Emanuel Emegha (19) verlaat Antwerp voor de Oostenrijkse vicekampioen Sturm Graz. Dat heeft The Great Old donderdag bekendgemaakt.

De Nederlandse aanvaller kwam begin dit jaar over van Sparta Rotterdam. Hij moest voorin de concurrentie aangaan met onder meer Michael Frey en Mbwana Ally Samatta, maar daar slaagde Emegha niet in. In een half seizoen kwam hij slechts een keer in actie voor Antwerp.

Bij Sturm Graz ondertekende Emegha een contract tot 2026.