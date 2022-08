Intermarché-Wanty-Gobert haalt met Tom Paquot en Laurenz Rex twee talentvolle Belgen

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heeft met Tom Paquot en Laurenz Rex twee jonge Belgische renners vastgelegd. Het duo komt over van Bingoal - Pauwels Sauces - WB, waar ze vorig jaar debuteerden als prof. In 2023 maken ze bij IWG allebei hun debuut in de WorldTour.

Rex verzamelde dit jaar ereplaatsen op de kasseien van Gent-Wevelgem (16e), de Brussels Cycling Classic (10e) en in Kuurne-Brussel-Kuurne (18e). Vorig jaar toonde hij zich in Parijs-Roubaix. Daar volgde hij de favorieten tot hij door een derde valpartij op Carrefour de l’Arbre naar de 21e plaats teruggeslagen werd.

Paquot, net als Rex 22 jaar en uit Luik afkomstig, haalde vorig jaar twee podiumplaatsen. Zowel in de openingsrit van de Tour du Limousin als in de Tour du Doubs werd hij derde.

“Ik ben verheugd dat we Laurenz Rex en Tom Paquot hebben kunnen vastleggen, want ze hebben na twee jaar op Pro Continentaal niveau getoond dat ze klaar zijn voor de stap”, zegt Aike Visbeek, performance manager bij IWG. “Laurenz heeft de afgelopen twee jaar een flinke vooruitgang gemaakt en kan binnen ons team tot een vast element van onze klassieke kern uitgroeien. Met zijn prestaties in Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en Kuurne-Brussel-Kuurne heeft hij laten zien dat hij de geschikte capaciteiten voor dit soort wedstrijden heeft. Tom is een persoon die er echt voor gaat en heeft op zijn beurt in andere lastige koersen zoals de Tour du Doubs mooie resultaten laten optekenen. Net als Laurenz stapt hij op jonge leeftijd over naar de World Tour en ik ben benieuwd naar de stappen die hij zal zetten, want ik ben ervan overtuigd dat deze intelligente teamplayer nog een grote progressiemarge heeft.”